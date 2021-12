La definizione e la soluzione di: La fine del bugiardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : DO

Curiosità : La fine del bugiardo

Bugiardo bugiardo (Liar Liar) è un film del 1997 diretto da Tom Shadyac e interpretato da Jim Carrey. Fletcher Reede, avvocato di grande successo, riesce ... Significato do

do s. m. prob. dalla prima sillaba del cognome del musicologo fiorentino G. B. Doni (1594-1647), cui è attribuita l’antico nome ut (v.) o con la lettera C: do naturale, do diesis; un valzer in do maggiore, un brano in do minore; do di petto, il do più acuto della voce di tenore (v. petto, n. 2 do-it-yourself 'du:it j?'self, it. 'du-it jor's?lf locuz. ingl. propr. 'fallo da te', usata in ital. al masch. - il fare da sé piccoli lavori di casa, senza ricorrere a operai e artigiani bricolage, non com. bricolaggio, fai da te, fardasé. Definizione Treccani

