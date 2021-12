La definizione e la soluzione di: La fine dei Tudor. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OR

Curiosità : La fine dei Tudor

Disambiguazione – "Tudor" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Tudor (disambigua). La dinastia Tudor (in inglese: House of Tudor; in gallese: ... Significato or

ór avv. e s. f. – 1. avv. Troncamento ora1). 2. s. f. Troncamento del sost. ora, solo nelle locuz. (ormai poco com.) un’or di notte, due or di notte, un’ora, due ore dopo l’avemmaria, secondo l’antico uso di contare le ora¹ 'ora tronc. or lat. hora, abl. del sost. hora 'ora²'. - ¦ avv. 1. a. nel momento presente: o. sono occupato, vieni più tardi costruzioni, con riferimento a un sost. plur., con valore temporale: l'ho visto otto giorni or sono addietro, fa è accaduto tre giorni fa. ? Locuz. prep.: d'ora in avanti o Definizione Treccani

