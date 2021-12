La definizione e la soluzione di: I film che fanno strillare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : HORROR

Curiosità : I film che fanno strillare

riguardo la madre ha dichiarato: «So che è normale per i bambini strillare, ma Nancy non faceva null'altro che strillare». A cinque anni, tramite dei test ... Significato horror

horror ‹hòrë› s. ingl. (propr. «orrore»; pl. horrors ‹hòrë?›), ital. al masch. – È termine spesso usato anche in Italia (da solo o nella locuz. horror film ) per indicare un genere cinematografico fondato su scene, azioni e immagini macabre e cinema Tipi, tecniche e correnti - 1. Cinema a colori, amatoriale, d’animazione, d’essai, doppiato, hollywoodiano, in bianco e nero, in presa diretta, muto, parlato, sincronizzato, professionale, arte, d’attualità, d’autore, d’avventura, d’azione, dell’orrore o del terrore o horror, di fantapolitica, di fantascienza, di guerra, di propaganda, di repertorio, disimpegnato, di Definizione Treccani

