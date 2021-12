La definizione e la soluzione di: Un farmaco che accresce l azione della base. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : COADIUVANTE

Curiosità : Un farmaco che accresce l azione della base

classi in base al loro meccanismo di azione: quelli di prima generazione e quelli di seconda generazione, i quali presentano generalmente un miglior profilo ... Significato coadiuvante

coadiuvante agg. e s. m. part. pres. di coadiuvare. – Farmaco (detto anche adiuvante) che si unisce alla sostanza da cui si attende l’effetto principale (detta base) per completarne o aumentarne l’azione. Come agg.: farmaco c. (o adiuvante); terapia coadiuvante. CATEGORIA: FARMACOLOGIA E TERAPIA – INDUSTRIA COSMETICA E FARMACEUTICA coadiuvante s. m. e f. part. pres. di coadiuvare, non com. - chi coadiuva ? COADIUTORE. Definizione Treccani

