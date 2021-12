La definizione e la soluzione di: Fanno luce ai ciclisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FANALI

Curiosità : Fanno luce ai ciclisti

Le seguenti liste dei ciclisti morti in incidenti in bicicletta rappresentano i professionisti che hanno perso la vita mentre utilizzavano la bicicletta ... Significato fanali

fanale s. m. der. del gr. ?a??? «lampada, lucerna» e nel gr. biz. «lanterna». – 1. a luce rispettivam. rossa e verde quelli laterali (detti f. di via) di sinistra e di dritta; fanali di fonda o di posizione, fissi e a luce bianca, uno all’estrema prora e uno all fanaleria fanale'ria s. f. der. di fanale. - il complesso dei dispositivi di illuminazione di un autoveicolo: la f. di bordo fanali, fari, luci. Definizione Treccani

