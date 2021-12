La definizione e la soluzione di: Si fanno con tessere di legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INTARSI

Curiosità : Si fanno con tessere di legno

sono più rovinati di quelli antichi. Si distinguono diverse tipologie di tessere a matrice vetrosa: tessere in vetro omogeneo: tessere di colore omogeneo ... Significato intarsi

Neologismi (2008) laserata s. f. Riproduzione grafica, immagine stampata con tecnologia tecnologia laser. ? Un segno grafico per distinguersi (appare qua e là nei ricami, negli intarsi, nelle laserate) e poi piccoli pezzi «couture»: il cappotto di cachemire, i cargo Definizione Treccani

