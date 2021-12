La definizione e la soluzione di: Esibito con teatralità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PLATEALE

Curiosità : Esibito con teatralita

Michael Jackson, e da artisti glam rock come David Bowie e Queen. Per la teatralità, invece, è stata influenzata da artisti come Andy Warhol, Marina Abramovic ... Significato plateale

plateale agg. der. del lat. platea «piazza». – 1. non com. Volgare, triviale: borsa, in contrapp. al suo valore nominale. ? Avv. platealménte, in modi e forme plateali, ostentati, volgari: il centravanti venne platealmente atterrato in area di rigore; i due plateale agg. der. del lat. platea 'piazza'. - 1. non com. tipico del volgo: ingiurie p. plebeo, rozzo, triviale, volgare. 2. estens. a. spinto all'eccesso: modi p. eccessivo, ostentato, smaccato, smodato. ? spettacolare, teatrale. contenuto, controllato, misurato. b. visibile a Definizione Treccani

