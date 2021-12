La definizione e la soluzione di: La esegue chi esamina tutto con estrema pignoleria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

setacciatura (o stacciatura) s. f. der. di setacciare (o stacciare). – 1. Operazione mediante la quale si separa la parte più fine da quella più grossa di una sostanza polverulenta, facendola passare attraverso un setaccio: la s. della farina; s. meccanica, compiuta mediante la setacciatrice. 2. setacciatura o stacciatura s. f. der. di setacciare o stacciare. - il setacciare: s. meccanica crivellatura, vagliatura, di farina abburattatura, di farina burattatura. Definizione Treccani

