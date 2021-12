La definizione e la soluzione di: Dura dalla nascita alla morte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : VITA

Curiosità : Dura dalla nascita alla morte

della nascita del messia. La natività quindi deve essere collocata in questo intervallo, anche se la visita dei magi solo poco dopo l'effettiva nascita di ... Significato vita

vita s. f. lat. vita, affine a vivere «vivere». – 1. valore e significato: la luce è la v. delle piante; l’aria è v.; lo sport, il lavoro è vita per lui; la poesia, la musica, lo studio, ecc., è la sua v.; quella donna è tutta la sua CATEGORIA: TRASPORTI TERRESTRI – MODA vita¹ s. f. lat. vita. - 1. biol. insieme delle funzioni naturali degli organismi viventi: ambiente adatto alla v. esistenza. morte. 2. a. spazio o per qualcosa, con la prep. per: dare la v. per la patria immolarsi, sacrificarsi. ? dare vita a qualcosa con riferimento a cosa, far nascere: dare v. a un ente creare ø Definizione Treccani

