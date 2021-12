La definizione e la soluzione di: È dovuta all azione del vento e del mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : EROSIONE

Curiosità : e dovuta all azione del vento e del mare

serie di fattori, come ad esempio la posizione della costa, il vento e l'azione dovuta a tempeste. Negli estuari fluviali, alti livelli d'acqua possono ... Significato erosione

ero?ióne s. f. dal lat. erosio -onis, der. di una regione sopraelevata seguirebbe la sua riduzione a penepiano attraverso fasi nelle quali l’erosione, da principio molto intensa, darebbe luogo a un rilievo alto e pronunciato erosione ero'zjone s. f. dal lat. erosio -onis, der. di erodere 'erodere'. - 1. geol. azione abrasiva esercitata sulla parte superficiale della litosfera dagli agenti naturali, ossia vento, fiumi, mare, ghiacci, ecc.: e. delle rocce ablazione, abrasione. 2. tecn. azione abrasiva Definizione Treccani

