La definizione e la soluzione di: Distruttivo come il fuoco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : EDACE

Curiosità : Distruttivo come il fuoco

della terra al fine di nutrire la vita». Nel ciclo distruttivo di controllo, invece, il fuoco vince il metallo, perché questo «può essere fuso e forgiato ... Significato edace

edace agg. dal lat. edax -acis, der. di edere «mangiare», letter. – Che mangia, che divora; spec. in senso fig., che consuma, che logora: il tempo e.; la fiamma e.; le e. cure. edace agg. dal lat. edax -acis, der. di edere 'mangiare', lett. - 1. che mangia con voracità goloso, ingordo, lett., ant. lurco, vorace. insaziabile. frugale, misurato, moderato, parco, sobrio. 2. fig. che consuma, annulla, distrugge e sim.: il tempo e. devastatore, distruttivo, Definizione Treccani

Altre definizioni con distruttivo; come; fuoco; Maremoto distruttivo ; I prodotti come salami, cotechini e salsicce; Uno Stato come Abu Dhabi; Aerei come l Airbus A380; Afflosciarsi come un pallone; Un fuoco d artificio; Fare fuoco c... continua; Aprire il fuoco | Venerdì 26 novembre 2021; Aprire il fuoco | Venerdì 26 novembre 2021; Cerca nelle Definizioni