La definizione e la soluzione di: Un dispositivo delle centrali telefoniche automatiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SELETTORE

Curiosità : Un dispositivo delle centrali telefoniche automatiche

I numeri telefonici di emergenza sono numerazioni telefoniche speciali pensate per permettere a chi si trova in situazioni di emergenza o pericolo di contattare ... Significato selettore

selettóre s. m. e agg. dal lat. tardo selector -oris «chi sceglie» (der. di selectus, scegliere tra varie condizioni di funzionamento di un apparecchio (per es., il selettore dei canali in un apparecchio televisivo). In partic., nella tecnica delle telecomunicazioni CATEGORIA: TRASPORTI TERRESTRI selettore sele't:ore s. m. dal lat. tardo selector -oris 'chi sceglie'; nei sign. tecn. e scient. sul modello dell'ingl. selector. - tecnol. qualunque comando, di apparecchiatura e sim., usato per scegliere un valore, un grado, ecc.: s. di volume ? manopola, pomello. Definizione Treccani

