La definizione e la soluzione di: Dispositivo della moviola.

Soluzione 12 lettere : RALLENTATORE

Curiosità : Dispositivo della moviola

fatto hanno reso superata la moviola). Inventata negli Stati Uniti nel 1917 dall'ingegnere olandese Iwan Serrurier, Moviola fu pensata in un primo momento ... Significato rallentatore

rallentatóre s. m. der. di rallentare. – 1. (f. -trice), in una proiezione a velocità normale (24 fotogrammi al secondo) un effetto di rallentamento dell’azione (spesso indicato con il termine fr. ralenti: v.). È particolarmente usato rallentatore ral:enta'tore s. m. der. di rallentare. - 1. f. -trice non com. chi rallenta ritardatore. acceleratore, velocizzatore. 2. cinem. ? moviola, ralenti. ? Locuz. prep.: al o col rallentatore 1. utilizzando il dispositivo per il rallentamento al ralenti. 2. fig. in modo molto lento: muoversi Definizione Treccani

