La definizione e la soluzione di: Dipinse una celeberrima Maestà.

Soluzione 13 lettere : SIMONE MARTINI

Curiosità : Dipinse una celeberrima Maesta

progettò con versatilità sistemi d'irrigazione, dipinse ritratti, approntò scenografie per feste di corte, ecc. Una lettera di quegli anni ricorda però come ... Significato simone%20martini

miniatura s. f. der. di miniare. – 1. a. illustrazione, figura, ritratto miniati: codice ricco di miniature; una preziosa m.; le m. di Simone Martini , di Lorenzo Monaco; le m. della Bibbia di Borso d’Este. Fig., essere o Definizione Treccani

