La definizione e la soluzione di: Dipingere piccolissime figure. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MINIARE

Curiosità : Dipingere piccolissime figure

pittore dalla vedova Oradea Becchetti che, di famiglia facoltosa, fece dipingere la pala in memoria del marito Giovanni, ponendola su un altare nella chiesa ... Significato miniare

miniare v. tr. dal lat. miniare «tingere col minio» (io mìnio, ecc.). – 1. . fig. Disegnare, dipingere, scrivere con molta finezza ed esattezza di particolari: è un pittore che minia le sue tele; m. il racconto, la pagina, lo stile. 2. non com. Coprire di miniare v. tr. dal lat. miniare 'tingere col minio' io mìnio, ecc.. - 1. artist. a. dipingere con la tecnica della miniatura, anche assol.: m. particolari: m. una tela, un racconto cesellare, ricamare. 2. non com. coprire di minio, cioè di rossetto, anche nella forma miniarsi: m. il volto imbellettare, truccare. CATEGORIA: FARMACOLOGIA E TERAPIA – INDUSTRIA COSMETICA E FARMACEUTICA Definizione Treccani

