La definizione e la soluzione di: La differenza tra sei e sette.

Soluzione 3 lettere : UNO

Curiosità : La differenza tra sei e sette

Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Sette e mezzo (disambigua). Il sette e mezzo è un popolare gioco di carte italiano, classificato fra ... Significato uno

uno agg. num. card., pron. indef. e art. indet. lat. unus. – Come agg. e come art., uno o singolative: uno per uno; ne avrete cinque per uno; uno per volta, uno alla volta; uno al giorno, uno alla settimana; a uno a uno o uno a uno, uno alla volta, uno dopo l’altro CATEGORIA: ARALDICA E TITOLI NOBILIARI uno lat. unus num. card. - ¦ agg. 1. a. che è pari a una unità: il paese dista un chilometro. b. che è pari alla prima unità di una serie: il numero : l'u. è il primo dei numeri interi positivi; è stato estratto l'u. ? Espressioni: tutt'uno senza alcuna differenza, con riferimento a due persone o cose: un giorno o l'altro per Definizione Treccani

