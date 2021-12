La definizione e la soluzione di: È detto anche bertuccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MACACO

Curiosità : e detto anche bertuccia

Battista Bertucci detto il Vecchio (1465/1470-1516) – pittore italiano Giuseppe Bertucci (1844-1926) – patriota e fotografo italiano Jacopo Bertucci, noto ... Significato macaco

macaco (meno com. macacco) s. m. dal port. macaco, adattam. di una voce che si presenta appiattito nella sua parte superiore (come si osserva appunto nei macachi). 3. fig. Uomo goffamente brutto e sciocco. Spesso scherz., in tono bonariamente offensivo scimmia '?im:ja ant. simia s. f. lat. simia, der. di simus, gr. simós 'dal naso schiacciato'. - 1. zool. mammifero appartenente all'ordine dei primati ant. quadrumane. ? primate. ? bertuccia, gibbone, gorilla, macaco, mandrillo, orango, scimpanzé. 2. fig. a. region. stato che deriva da abuso di bevande alcoliche Definizione Treccani

Altre definizioni con detto; anche; bertuccia; Il casato dei papi Niccolò Il e Benedetto XII; detto di un vegetale di cui esistono esemplari maschili e femminili; Così fu detto Fausto Coppi; La tendenza generale, detto con un termine economico; Sono bianche in certi cori; Consentono di coltivare fiori anche d inverno; I polli e i conigli le hanno bianche ; anche quello Rosso è blu; E’ detto anche bertuccia ; E' detto anche bertuccia ; Cerca nelle Definizioni