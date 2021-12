La definizione e la soluzione di: Depositi di antiestetico grasso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CUSCINETTI

Curiosità : Depositi di antiestetico grasso

Significato cuscinetti

cuscinétto s. m. dim. di cuscino. – 1. Piccolo cuscino, in genere; in partic., (o albero) allo scopo di ridurre gli attriti e l’usura dei materiali. In partic.: cuscinetti a strisciamento, in ghisa o leghe antifrizione , come per es. le bronzine nei motori CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

