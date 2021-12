La definizione e la soluzione di: Si Cura con la glicerina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : SCREPOLATURA

Curiosità : Si Cura con la glicerina

trieptanoato di glicerina è l'estere dell'acido eptanoico e del glicerolo. Viene utilizzato nella cura di malattie metaboliche ereditarie, come la carenza di ... Significato screpolatura

screpolatura s. f. der. di screpolare. – 1. Lo screpolare e lo screpolarsi; 2. Con sign. concr., parte screpolata, spaccatura superficiale: ho le mani piene di screpolature; sulla parete si sono formate delle s.; a causa delle variazioni di temperatura, il screpolatura s. f. der. di screpolare. - 1. lo screpolarsi della pelle spaccatura. ? scorticatura, spellatura. 2. estens., edil. a. lo . dell'intonaco cavillatura, ragnatura, scrostatura, spaccatura. b. parte screpolata: il quadro si è riempito di screpolature crepa, cretto, fenditura, fessura, spaccatura. Definizione Treccani

Altre definizioni con cura; glicerina; Lo assicura il termosifone; Accura ta selezione; L interna è più sicura ; Unipol __, compagnia assicura tiva; Come le mani di chi ha spalmato la glicerina ; Sostanze come la nitroglicerina e la dinamite; Un composto organico come la glicerina ; __ glicerina : è un esplosivo; Cerca nelle Definizioni