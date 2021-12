La definizione e la soluzione di: Cristiani dell Etiopia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : COPTI

Curiosità : Cristiani dell Etiopia

ortodossa etiope (in amarico: ?????? ?????? ???? ?? ??????; traslitterato: Yäityop'ya ortodoks täwahedo bétäkrestyan) è la principale chiesa in Etiopia e anche ... Significato copti

bohèirico ‹boè-› (o bohàirico ‹boà-›) agg. e s. m. der. dell’arabo al-bu?aira «terra bassa, provincia marittima». – Uno dei principali dialetti della lingua parlata dai Copti, cioè dagli Egiziani cristiani. Definizione Treccani

