La definizione e la soluzione di: Costringe chi vuol dimagrire a bere molto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : DIETA IDRICA

Curiosità : Costringe chi vuol dimagrire a bere molto

infatti era obesa, ed ha usato un bypass gastrico per dimagrire. La sua malattia è dovuta proprio a questo, e per guarire andrebbe rimosso tale bypass ed ... Significato dieta%20idrica

latticèllo s. m. dim. di latte. – Liquido lattiginoso che si ottiene, quale residuato nella preparazione del burro, sbattendo , grasso, sali minerali, e viene usato nell’alimentazione dei suini e, anche, nell’allattamento artificiale e nella ripresa alimentare degli enteritici, dopo la dieta idrica. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

Altre definizioni con costringe; vuol; dimagrire; bere; molto; costringe a molte rinunce | Venerdì 26 novembre 2021; costringe la nave ad andare in bacino; Limitare con la forza, costringe re; costringe la nave in bacino; Lo chiede chi vuol avere spiegazioni; Per conservarla... ci vuol e ima credenza; Lo mette fra le ruote chi vuol creare ostacoli; Nessuno vuol e il colesterolo cosi!; Programmi per dimagrire ; Si bruciano per dimagrire ; Un verme che fa dimagrire ; Effetti... del dimagrire ; Rifiuta di bere alcoolici; La si mangia se non ce la danno a bere ; Moderazione nel bere ; bere avidamente; Vale molto ; Cosi è chi vive... molto ; Strada molto battuta; molto folti; Cerca nelle Definizioni