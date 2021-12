La definizione e la soluzione di: Cosi è chiamato Babbo Natale dagli Inglesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SANTA CLAUS

Curiosità : Cosi e chiamato Babbo Natale dagli Inglesi

Babbo Natale è un personaggio presente in molte culture della tradizione natalizia della civiltà occidentale, oltre che in Giappone e in altre parti dell'Asia ... Significato santa%20claus

Definizione Treccani

Altre definizioni con cosi; chiamato; babbo; natale; dagli; inglesi; La cosi danzatrice; cosi è chi vive... molto; Nessuno vuole il colesterolo cosi !; Faticosi da farsi; Il dio greco che a Roma era chiamato Marte | Venerdì 26 novembre 2021; chiamato a compiere una missione a pagamento; Animale chiamato cerdo in spagnolo; Il dio greco che a Roma era chiamato Marte; Si scrivono a babbo Natale; Il colore di babbo Natale; Ha dato origine alla tradizione di babbo Natale; Il veicolo di babbo Natale; La città natale di Giovanni Verga; Può precedere... natale ; La città natale di Fiorello; Solcano i cieli ma solo a natale ..; Lo strumento impiegato dagli antichi scrivani; Un veicolo pilotato dagli alieni; Ne sfonda una aperta... chi tenta cose già fatte dagli altri; Il Cassina ex-ginnasta, medagli a d'oro ad Atene 2004; Il non per gli inglesi ; Brian tra i musicisti inglesi contemporanei | Venerdì 26 novembre 2021; Il castello della Scozia che è una residenza estiva dei sovrani inglesi ; Gli avversari dei Conservatori inglesi ; Cerca nelle Definizioni