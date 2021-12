La definizione e la soluzione di: Copricapo senza visiera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : FEZ

Curiosità : Copricapo senza visiera

Col termine stupida si indica un berretto militare con visiera, a calotta cilindrica o più raramente semisferica, originariamente di colore kaki, oggi ... Significato fez

fèz s. m. dal nome della città di Fez, nel Marocco . – Denominazione di cono con fiocco di cordoncini neri o blu. Di questo secondo tipo è il fez cremisi con nappa azzurra dei bersaglieri, quello nero usato dagli arditi durante la prima guerra CATEGORIA: MODA Definizione Treccani

