Soluzione 10 lettere : ARTICOLATI

Curiosità : Coordinati organicamente

un compromesso, ma come elementi rivissuti prima separatamente e poi organicamente. La stessa operazione di coerenza avviene tra esterno ed interno e non ... Significato articolati

articolati s. m. pl. lat. scient. Articulata, neutro pl. del lat. class. articulatus «articolato1». – In zoologia: 1. Denominazione, non più in uso, di un tipo animale comprendente anellidi e artropodi, passata poi a indicare i crinoidi. 2. Classe di brachiopodi, altrimenti detti testicardini. lingua 'lingwa s. f. lat. lingua. - 1. anat. organo della cavità orale dei vertebrati superiori, con funzione tattile e gustativa e, nell'uomo, di articolazione lingua: l. di fuoco lista, striscia. 3. a. ling. sistema di suoni articolati distintivi e significanti, di parole e locuzioni, di forme grammaticali, di strutture sintattiche Definizione Treccani

