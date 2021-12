La definizione e la soluzione di: Lo conquistò Cortés. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MESSICO

Curiosità : Lo conquisto Cortes

Fernando Cortez, o La conquista del Messico. Hernán Cortés Monroy Pizarro Altamirano (successivamente a volte anche chiamato Fernando Cortés o Cortez; Medellín ... Significato messico

mescàl s. m. dallo spagn. mezcal, adattam. del nahuatl mexcalli, nome di bevanda distillata. ingl. mescal buttons), contenenti una droga stimolante usata soprattutto dagli Indiani del Messico come antispastico e, a scopo rituale, come allucinogeno. 2. Bevanda alcolica in CATEGORIA: ALIMENTAZIONE gialappa s. f. dal nome della città messicana Jalapa Enríquez. - bot. pianta erbacea delle convolvulacee, tipica del Messico, i cui rizomi, seccati, hanno effetti purgativi ? pop. scialappa. ? ipomea. Definizione Treccani

