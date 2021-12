La definizione e la soluzione di: Un complesso vocale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CORO

Curiosità : Un complesso vocale

mentre un complesso vocale è composto da cantanti. Sono largamente utilizzati nella letteratura i termini gruppo musicale, insieme musicale, complesso musicale ... Significato coro

-còro v. -corìa. – Secondo elemento di aggettivi composti della terminologia botanica (per es. anemocòro, zoocòro, ecc.), corrispondenti ai sostantivi astratti in -corìa. coro 'k?ro s. m. dal lat. chorus, gr. khorós. - 1. a. mus. gruppo di cantanti che eseguono simultaneamente un'opera musicale: c. polifonico; c. , gazzarra, schiamazzo, strepito, vociare, vocìo. ? Locuz. prep.: in coro collettivamente, coralmente, insieme, unanimemente. individualmente, isolatamente, singolarmente. Definizione Treccani

