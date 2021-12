La definizione e la soluzione di: Un comando d arresto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ALT

Curiosità : Un comando d arresto

ordinativamente nel Comando delle unità mobili e specializzate "Palidoro", mentre dipende funzionalmente direttamente dal Comando generale sotto il profilo ... Significato alt

alt interiez. dal ted. halt! «ferma!». – 1. Comando militare sportive (scherma e sim.). V. anche alto2. 2. s. m. a. Il comando stesso: dare l’alt; ordinare l’alt. b. Sospensione o interruzione di marcia di una colonna di truppa: fare CATEGORIA: MILITARIA alt dal ted. halt 'ferma'. - ¦ interiez. comando che viene dato per arrestare la marcia o un'attività in corso altolà, basta, fermo, stop. avanti, via. ¦ s. m. il comando stesso: dare, intimare l'a. altolà, stop. avanti, via libera. Definizione Treccani

