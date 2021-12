La definizione e la soluzione di: Colonna quadrangolare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PILASTRO

Curiosità : Colonna quadrangolare

"recinto") è un colonnato porticato, la maggior parte delle volte quadrangolare (a eccezione del tempio a tholos e di quello monòptero, nei quali è ... Significato pilastro

pilastro s. m. der. di pila, largamente attestato già nel lat. mediev. pilaster - ; p. monolitico, a blocchi; p. a fascio o polistilo, detto anche piliere (v.). Quando il pilastro è addossato alla parete viene detto parasta: in tal caso è raccordato con il piano CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – ANATOMIA pilastro s. m. der. di pila. - 1. archit. elemento strutturale utilizzato con funzione di sostegno: p. ottagonale, cruciforme; p. marmoreo colonna. ? non com. pila, pilone. ? piedritto. 2. fig. persona che, in un insieme, una struttura, ecc., è l'elemento basilare, fondamentale: essere Definizione Treccani

Altre definizioni con colonna; quadrangolare; Riempie la colonna vertebrale; Una colonna scanalata | Venerdì 26 novembre 2021; Tronco di colonna con un iscrizione; La colonna nella storia di Alessandro Manzoni; Cerca nelle Definizioni