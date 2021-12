La definizione e la soluzione di: La Clarissa dello schermo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : BURT

Curiosità : La Clarissa dello schermo

Clarissa (Clarissa Explains It All) è una serie televisiva statunitense interpretata da Melissa Joan Hart. Nella serie, Clarissa Darling, una ragazza adolescente ... Significato burt

Neologismi (2008) abito-sottoveste (abito sottoveste), loc. s.le m. Abito femminile semplice, disinvolto e insieme provocante, con dentro le primedonne di oggi, ieri e domani: da Claudia Pandolfi , … Clarissa Burt , Iva Zanicchi versione rosa shocking ( Emanuela Minucci , Stampa, 5 luglio 1999, p. 14 Definizione Treccani

