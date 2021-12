La definizione e la soluzione di: Cifra astronomica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TRILIONE

Curiosità : Cifra astronomica

calcolato il patrimonio accumulato da Rockfeller arrivando a una cifra astronomica di trecentotrentasei miliardi di dollari (2007). Altri studi, effettuati ... Significato trilione

trilióne s. m. voce foggiata su milione, bilione, col pref. tri-. – Unità del sistema di numerazione decimale corrispondente attualmente in Italia a un milione di bilioni, cioè 1018. Definizione Treccani

