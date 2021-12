La definizione e la soluzione di: Che impensierisce... come le Muse di un quadro di De Chirico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : INQUIETANTE

Curiosità : Che impensierisce... come le Muse di un quadro di De Chirico

Significato inquietante

inquietante agg. part. pres. di inquietare, per influenza del fr. inquiétant. – Preoccupante, i.; un’atmosfera i.; o che provoca turbamento o preoccupazione: una bellezza inquietante; un comportamento, una reazione i.; per estens., nella critica letteraria, teatrale agg. part. pres. di inquietare, per influenza del fr. inquiétant. - 1. che provoca inquietudine: una situazione i. allarmante, preoccupante. angosciante, sconvolgente. rassicurante, tranquillizzante. 2. estens. che provoca turbamento: una bellezza i. conturbante, perturbante Definizione Treccani

