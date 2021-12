La definizione e la soluzione di: Celebre tragedia di Racine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FEDRA

Curiosità : Celebre tragedia di Racine

Disambiguazione – "Racine" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Racine (disambigua). Jean Racine ([??~ ?a'sin]; La Ferté-Milon, 22 dicembre ... Significato fedra

novèrca s. f. dal lat. noverca, der. di novus «nuovo», letter. – Matrigna: la spietata e perfida n. (Dante, riferendosi al mito classico di Fedra e Ippolito ); al succo dell’erbe spremuto dalla n. (D’Annunzio). Anche in senso fig.: Patria crudel che a me n. Definizione Treccani

