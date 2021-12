La definizione e la soluzione di: Il casato dei papi Niccolò Il e Benedetto XII. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ORSINI

Curiosità : Il casato dei papi Niccolo Il e Benedetto XII

ultimi papi nati nell'Italia meridionale (dopo di lui la Chiesa cattolica ha annoverato solamente papa Benedetto XIII). Membro di un nobile casato napoletano ... Significato orsini

orsatto s. m. dim. di orso, letter. – Piccolo orso, cucciolo d’orso. In Dante, con uso metaforico, come orsa, per avanzar li orsatti, Che sù l’avere e qui me misi in borsa (Inf. XIX, 70-72, dove chi parla è Giovanni Gaetano Orsini , divenuto papa dal 1277 al 1280 col nome di Niccolò III). Definizione Treccani

