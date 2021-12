La definizione e la soluzione di: Cambiano lo sforzo in scorno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : CN

Curiosità : Cambiano lo sforzo in scorno

dopo aver affermato, in contrapposizione col passato («Le persone non cambiano»), che può cambiare ed è deciso a provarci. Wilson si preoccupa del cancro ... Significato cn

cianògeno2 s. m. dal fr. cyanogène (coniato dal chimico J.-L. Gay-Lussac nel 1815), comp. di cyano- Prussia , e -gène «-geno». – In chimica: 1. Nome del radicale (o gruppo) monovalente -CN, dal comportamento simile a quello degli alogeni. 2. Gas, detto più propriam. dicianogeno Definizione Treccani

Altre definizioni con cambiano; sforzo; scorno; cambiano la linea in lista; cambiano i caffè in caraffe; cambiano il matto in cauto; cambiano il dolce in gocce; Così è detto uno sforzo ... degno dei giganti; Così è il lavoro che richiede sforzo ; Sostanza prodotta dai muscoli sotto sforzo ; Dalla temperatura maggiorata per lo sforzo fisico; Cerca nelle Definizioni