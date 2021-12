La definizione e la soluzione di: È calami quello dello scrittore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LAPSUS

Curiosità : e calami quello dello scrittore

Calamo – strumento scrittorio Calamo – pianta aromatica della famiglia delle Araceae Calamo – personaggio mitologico Calamo – parte della penna degli ... Significato lapsus

lapsus s. m., lat. der. di labi «scivolare», part. pass. lapsus. – Parola che, linguae «errore verbale, sbaglio nel parlare» (propr. «sdrucciolamento di lingua») e lapsus calami «errore di scrittura» (propr. «sdrucciolamento di penna»), o abbreviatamente s. m., lat. propr. 'inceppamento, caduta', der. di labi 'scivolare', part. pass. lapsus. - errore linguistico involontario, orale o scritto, al quale, per S. Freud e la psicanalisi, bisogna attribuire un significato inconscio: l. linguae, l. calami; l. freudiano ? distrazione, orale fam Definizione Treccani

Altre definizioni con calami; quello; dello; scrittore; Una calami tà per i campi; Sinonimo di calami ta; Verbo di calami te; Il campo vettoriale generato da una calami ta; Nei monolocali c è quello cottura; C è quello a volo; C è quello a prima vista; quello “del villaggio” è di Leopardi; Il Sy dello schermo; Il giogo dello straniero; Un modello di successo in Casa Skoda; Vi risiede il Capo dello Stato; Il Carrère scrittore ; Un ignoto sottoscrittore ; Lo scrittore che avviò i racconti del Ciclo di Re Arni; Il Sepulveda scrittore ; Cerca nelle Definizioni