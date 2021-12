La definizione e la soluzione di: I britannici di Cardiff. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GALLESI

Curiosità : I britannici di Cardiff

Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Cardiff (disambigua). Cardiff (in gallese: Caerdydd) è una città del Regno Unito, capitale ... Significato gallesi

Definizione Treccani

