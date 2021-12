La definizione e la soluzione di: Il biscotto nella ricetta della zuppa inglese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SAVOIARDO

Curiosità : Il biscotto nella ricetta della zuppa inglese

e la crema pasticcera necessaria per la preparazione della zuppa inglese, descrivendo la ricetta toscana più simile a quella odierna in tazza invece che ... Significato savoiardo

savoiardo agg. e s. m. (f. -a) dal fr. savoyard, nel sign. 1. – 1. e geografica delle Alpi occidentali: le Alpi s.; dialetto s. (o, assol., il savoiardo), dialetto di tipo franco-provenzale parlato nella Savoia. Come sost., abitante, nativo CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

