La definizione e la soluzione di: Bertolt __, drammaturgo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BRECHT

– Berlino Est, 14 agosto 1956) è stato un drammaturgo, poeta, regista teatrale e saggista tedesco. Bertolt Brecht nacque al numero 8 del vicoletto Auf ... Significato brecht

Altre definizioni con bertolt; drammaturgo; Un celebre lavoro di bertolt Brecht; La madre in un'opera di bertolt Brecht; L'Arturo di un dramma di bertolt Brecht; L'Arturo di bertolt Brecht; Il Clifford drammaturgo ; Casimir, poeta e drammaturgo dell'800; Clifford, il drammaturgo di Il grande coltello; Il Bene che fu attore teatrale e drammaturgo ; Cerca nelle Definizioni