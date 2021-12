La definizione e la soluzione di: Il Bernstein celebre direttore d orchestra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LEONARD

Curiosità : Il Bernstein celebre direttore d orchestra

Bernstein, nato con il nome di Louis (Lawrence, 25 agosto 1918 – New York, 14 ottobre 1990), è stato un compositore, pianista e direttore d'orchestra ... Significato leonard

Altre definizioni con bernstein; celebre; direttore; orchestra; celebre profeta ebreo; Thomas Alva, celebre inventore statunitense; Divenne celebre per un filo; Una celebre commedia di Giuseppe Adami; Il direttore di un istituto scolastico; Claudio, compianto direttore d orchestra; __ Mauro: è stato a lungo direttore de La Repubblica; Il Gergiev direttore d'orchestra iniz; Claudio, compianto direttore d orchestra ; La scuola dei professori d orchestra ; Il Gergiev direttore d'orchestra iniz; Il preludio orchestra le; Cerca nelle Definizioni