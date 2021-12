La definizione e la soluzione di: La bandiera britannica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : UNION JACK

Curiosità : La bandiera britannica

bandiere usate storicamente nel Regno Unito, nei territori da esso controllati e nelle dipendenze della Corona britannica. Bandiere gallesi Bandiere con ... Significato union%20jack

jack2 ‹gäk› s. ingl. etimo incerto (pl. jacks ‹gäks›), o all’estrema prora. Nella lingua ingl., la parola ha anche il sign. più generico di «bandiera»; in partic., Union Jack, la bandiera nazionale inglese (propr. «bandiera dell Definizione Treccani

