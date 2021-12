La definizione e la soluzione di: Avvolge le cose inspiegabili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MISTERO

Curiosità : Avvolge le cose inspiegabili

inspiegabili che l'individuo è costretto a subire in vita. La cosiddetta "legge del karman", come invece oggi è nota pur con le sue differenze fra le ... Significato mistero

mistèro (ant. o poet. mistèrio) s. m. dal lat. mysterium, gr. quanti m.!, a chi parla o risponde in modo vago, evasivo. In partic., far mistero, o più spesso misteri, agire o parlare in modo coperto: senza fare tanti m., dimmi le cose come mi'st?ro ant. o poet. misterio s. m. dal lat. mysterium, gr. myst?rion, der. di mýstes forse der. di mýo 'star chiuso'; nel sign. 4, per influenza del fr. mystère. - 1. relig. spec. al plur., celebrazione di riti d'iniziazione del paganesimo greco-romano: m. dionisiaci, eleusini, orfici Definizione Treccani

