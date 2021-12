La definizione e la soluzione di: Avere dimora, abitare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RISIEDERE

Curiosità : Avere dimora, abitare

assenza della residenza. È possibile avere più di una dimora di fatto, anche se per qualificare un'abitazione come dimora è necessario un minimo di stabilità ... Significato risiedere

risièdere v. intr. lat. *resedere, rifacimento di residere (che è der. di sedere ’uso giur. e amministr., avere la residenza: è impiegato presso una ditta di Milano , ma risiede a Monza ; gli impiegati statali hanno l’obbligo di r. nel comune dove esercitano le ri'sj?dere v. intr. lat. ?resedere, rifacimento di residere, der. di sedere 'sedere²', col pref. re- io risièdo, ecc.; conserva il dittongo -ie- in tutta la flessione; aus. . di ente, istituzione e sim., essere ubicato in un luogo: la corte di Federico II risiedeva a Palermo avere sede. 3. fig. di facoltà, potere e sim., essere prerogativa di Definizione Treccani

