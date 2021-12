La definizione e la soluzione di: Lo autentica l expertise. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : QUADRO

Curiosità : Lo autentica l expertise

del Ritratto di fanciulla di Petrus Christus. Tra le opere di cui fa un expertise c'è una Nascita di Venere di William-Adolphe Bouguereau. I ritratti femminili ... Significato quadro

quadro1 agg. lat. quadrus, affine a quat(t) CLASS='testo_corsivo'>uor «quattro». – 1. Che ha la forma di un quadrato geometrico, o analoga a un quadrato. Concorre con quadrato1 in alcuni usi proprî, come un’apertura q., una quadro¹ agg. lat. quadrus, affine a quattuor 'quattro'. - 1. a. che ha forma quadrangolare quadrato. b. fig. resistente alle . appuntito, rotondo, tondo. 3. a. matem. di numero elevato alla seconda potenza al quadrato, alla seconda. b. estens. di misura alla seconda potenza: centimetro q Definizione Treccani

Altre definizioni con autentica; expertise; autentica re la firma; autentica to con le proprie credenziali su internet; autentica prima donna!; In maniera sincera e autentica ; Cerca nelle Definizioni