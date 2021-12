La definizione e la soluzione di: L augurio tedesco nei brindisi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PROSIT

Curiosità : L augurio tedesco nei brindisi

giudaico-spagnolo o l'italkian, ecc.. Frasi usate come augurio durante lo Shabbat. Frasi usate come augurio durante le festività. Frasi usate al momento degli ... Significato prosit

prò?it interiez. è propr. la 3a pers. sing. del pres. cong. del v. lat. prodesse «giovare»; quindi: «giovi!». – Augurio in uso in circostanze diverse, per es. in occasione di brindisi o quando qualcuno starnutisce (col sign. di «alla salute!», «salute!»). È anche formula augurale che viene rivolta prosit 'pr?zit interiez. propr. 3a pers. sing. del pres. cong. del lat. prodesse 'giovare'. - augurio in uso in circostanze diverse, per es. in occasione di brindisi o quando qualcuno starnutisce alla salute, in occasione di brindisi cincin. Definizione Treccani

