La definizione e la soluzione di: Lo assicura il termosifone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : RISCALDAMENTO

Curiosità : Lo assicura il termosifone

Appena due anni, assicura l'avvocato, da scontare agli arresti domiciliari. Ma si sbaglia. Il 20 novembre 'O Rre si consegna ai carabinieri. Il 16 dicembre ...

riscaldaménto s. m. der. di riscaldare. – 1. a. appositi radiatori (o stufe), con circolazione naturale o, più spesso, forzata mediante pompe, acqua riscaldata da una caldaia (a carbone, a gas, a gasolio, ecc.); nel r. a vapore riscaldamento riskalda'mento s. m. der. di riscaldare. - 1. a. fis. operazione, tecnica e procedimento di somministrare calore a un corpo o a un ambiente: r. a gas non com. riscaldatura, non com. riscaldo. raffreddamento. b. estens. aumento della temperatura di un corpo o di un ambiente dovuto a cause naturali o Definizione Treccani

