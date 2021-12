La definizione e la soluzione di: Un apertura per sbirciare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SPIRAGLIO

Curiosità : Un apertura per sbirciare

Curiosità : Un apertura per sbirciare

spiràglio s. m. lat. spiraculum, der. di spirare «spirare1»; cfr. provenz. ’innominato, spingendo leggermente i battenti, fa un po’ di s. (Manzoni); tenere a spiraglio una porta, una finestra, tenerla socchiusa, con una stretta apertura: s’erano rifugiati spi'ra?o s. m. lat. spiraculum 'stretta apertura, spiraglio', sul modello del provenz. espiralh e del fr. ant. espirail. - 1. a. stretta apertura per cui passa l'aria o la luce: s. della finestra, della porta fessura. b. estens. soffio d'aria che passa attraverso un'apertura stretta Definizione Treccani

