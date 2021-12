La definizione e la soluzione di: Antilope con le corna anellate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ORICE

Curiosità : Antilope con le corna anellate

altezza al garrese. I maschi pesano 20–57 kg; le femmine, più piccole, ne pesano 20-33. Le corna, lunghe e anellate, misurano 35–75 cm; sono presenti generalmente ... Significato orice

òrice (letter. òrige) s. m. lat. scient. Oryx, dal lat. class. oryx -y?gis, e questo dal gr. ???? -????. – Genere di mammiferi bovidi cui appartengono tre specie di grosse antilopi (alte circa 120 cm al garrese), con corna dritte, lunghe e parallele, presenti in entrambi i sessi; sono diffuse Definizione Treccani

