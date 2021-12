La definizione e la soluzione di: Andrea __, grande poeta veneto del 900. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ZANZOTTO

Curiosità : Andrea __, grande poeta veneto del 900

grande poeta veneto. Tra gli eventi della rassegna: Ritratti. Andrea Zanzotto, di Carlo Mazzacurati e Marco Paolini. Convegno "Omaggio ad Andrea Zanzotto" ... Significato zanzotto

Neologismi (2008) econofisica s. f. Settore scientifico interdisciplinare, nel quale il crollo di qualsiasi etica. Ma speriamo che possa illuminarci l'econofisica…» Andrea Zanzotto intervistato da Marzio Breda . (Corriere della sera, 18 giugno 2001, p. 29

