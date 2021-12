La definizione e la soluzione di: Ci si andava per far fortuna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : AMERICA

Curiosità : Ci si andava per far fortuna

Disambiguazione – Se stai cercando la carta, vedi La Ruota della Fortuna (tarocchi). La ruota della fortuna è stato un celebre quiz televisivo italiano a premi, versione ... Significato america

Amèrica. – Nome riferito, nell’uso corrente, oltre che al continente americano, anche ai soli Stati Uniti (in espressioni quali: è emigrato in A.; è tornato dall’A. pieno di soldi), e di qui passato a significare figuratamente un luogo di grandi ricchezze, di rapidi profitti, o una condizione di America a'm?rica s. f. dal nome del continente americano e, in partic., degli Stati Uniti. - luogo di grandi ricchezze e di rapidi profitti, o condizione di notevole benessere ? Espressioni: fig., trovare l'America fam. godersela, fam. spassarsela. Definizione Treccani

