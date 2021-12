La definizione e la soluzione di: Amplifica le note emesse dal violino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : CASSA DI RISONANZA

Curiosità : Amplifica le note emesse dal violino

trasmessa dal ponte alla cassa. La tavola armonica vibra per simpatia con le vibrazioni delle corde e la cassa armonica ne amplifica il suono. Le tre corde ... Significato cassa%20di%20risonanza

risonanza s. f. dal lat. resonantia «eco, rimbombo». – 1. a. cassa di r. dei partiti di governo. Sempre nella tecnica musicale, fori di r., aperture praticate nella cassa armonica di strumenti musicali per aumentarne la risonanza; corde di cassa s. f. dal lat. capsa 'scatola, contenitore'. - 1. contenitore di varia grandezza, per lo più di legno, usato per tenervi o trasportare , non com. cofano, madia, scatola. ? contenitore. ? Espressioni: cassa acustica ? ?; cassa da morto ? ?; cassa di risonanza ? RISONANZA 1. 2. anat. cavità del corpo o Definizione Treccani

